Scuola, errori nella pubblicazione delle graduatorie dei precari. Miur: poche segnalazioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) A pochi giorni dallo squillo della prima campanella dell'anno, prevista il 14 settembre in quasi tutta Italia, sono ancora molti i problemi che riguardano la Scuola al rientro con la pandemia da Coronavirus in corso (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Primo tra tutti gli insegnanti precari, di cui oggi -2 settembre - sono state pubblicate le graduatorie per le supplenze. I sindacati di categoria hanno parlato di "pasticciaccio brutto", mentre secondo il ministero dell'Istruzione è "insensato parlare di caos". Leggi su tg24.sky

