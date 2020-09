Scuola e Covid, FdI: “Le carenze di organico siano colmate coi percettori di reddito di cittadinanza” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Impiegare i percettori di reddito di cittadinanza nelle scuole per fare fronte alle nuove esigenze dettate dall’emergenza Covid. La proposta, avanzata con uno specifico ordine del giorno alla Camera, arriva da Fratelli d’Italia. La sua adozione porterebbe un duplice vantaggio: dare “un’occupazione stabile a migliaia di italiani” e, soprattutto, “un contributo concreto per risolvere l’emergenza sanitaria nelle scuole”. Una proposta per la Scuola ai tempi del Covid “Con l’inizio dell’anno scolastico sarà indispensabile una maggiore presenza a supporto delle attività quotidiane”, ricordano le deputate di FdI Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, che hanno presentato l’Odg e sono rispettivamente responsabile ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - Corriere : ?? Come sapere se un bimbo ha il Covid, l'influenza o il raffreddore? Il parere degli esperti in vista del ritorno a… - Internazionale : Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un… - Nanoalto : Per darvi un'idea del 'piano #scuola' della #Azzolina, ogni istituto deve avere un 'referente COVID', cioè un inseg… - leggoit : #Burioni: «Non si deve votare nelle scuole. Bambini a rischio #Covid? Negli Usa oltre 4mila sono stati ricoverati e… -