Scuola, Anief: "Errori a raffica nelle Gps. Il sindacato scrive al Ministro" (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – "Se i tempi della pubblicazione degli elenchi delle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze valide per il biennio 2020/21 e 2021/22 da parte degli Uffici scolastici, con l'ausilio delle scuole polo, sembrano rispettati, lo stesso non si può purtroppo dire per la correttezza dei punteggi". L'allarme arriva dall'Anief che denuncia la raffica di segnalazioni di errori giunte alle sezioni provinciali del giovane sindacato. "Errori anche clamorosi, che – sottolinea l'Anief – testimoniano l'evidente inadeguatezza del sistema informatico approntato in poco tempo dall'amministrazione scolastica". A Palermo, ad esempio, il sindacato ha verificato che sono stati assegnati ad un docente di laboratorio ...

Scuola, precari in guerra "Dati errati in graduatorie"

Per un fronte che si chiude, altri due se ne aprono. Non ha pace il ministero dell'Istruzione in questi complicati giorni che anticipano la riapertura delle scuole. Oggi ad essere sul piede di guerra ...

