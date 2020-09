Scandaloso. Borsa spa torna italiana? Già pronto il presidente: il dg del Tesoro Rivera (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alessandro Rivera è il direttore generale del Tesoro. E in questi giorni il suo nome è tornato a circolare prepotentemente in certi ambienti. Il profilo di Rivera è da navigato ‘civil servant’. Abruzzese, nato all’Aquila 49 anni fa, la sua è una famiglia nobile. Rivera ha fatto carriera all’interno del ministero del Tesoro. Ha partecipato agli infiniti negoziati dello Stato, come quello per le condizioni dei Tremonti bond, nel 2001, ma soprattutto le trattative con la direzione generale concorrenza dell’Unione Europea sui salvataggi bancari, da Banca Etruria alle ex Popolari venete e all’aumento precauzionale del Monte dei Paschi di Siena, proprio lui che aveva cominciato elaborando i dati sui bilanci della fondazioni. E ... Leggi su ilparagone

L'euro è tornato a rafforzarsi rispetto alle altre monete: nei confronti del franco il corso ha superato 1,08, un livello toccato solo brevemente lo scorso 19 agosto. Ancora più incisiva è l'evoluzion ...

Tasso ipotecario riferimento rimane a 1,25%

Il tasso ipotecario di riferimento non cambia: l'indicatore che serve a determinare le pigioni degli appartamenti in affitto in tutta la Svizzera rimane all'1,25%, ha indicato oggi l'Ufficio federale ...

