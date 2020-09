SBK: Motocorsa tiene a riposo Mercado e schiera Matteo Ferrari (Di mercoledì 2 settembre 2020) Precauzionalmente e per garantire termini di sicurezza ed il giusto tempo di pieno recupero, Motocorsa terrà a riposo Leandro Mercado , pilota protagonista del pericoloso incidente avvenuto durante la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

motosprint : #SBK, Motocorsa esclusivo: “Nessun rispetto per noi da Tom #Sykes!” -

Nella Superpole Race di Aragon c’è stato un episodio non ripreso dalle telecamere, ma che è costato il ritiro di Leandro Mercado: il portacolori del team Motocorsa è stato abbattuto dal rientro in pis ...Subito dopo la partenza della Superpole Race, all’ingresso della curva 8, che immette in una esse in discesa, Sykes entrava in contatto con Davies ed usciva di pista. Un incidente come ne capitano tan ...