“Sarà dura senza di te…”. Morgan, la dedica per il suo grande amico. E la sua dedica arriva dritta al cuore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philippe Daverio, la notizia della sua morte ha spiazzato tutti. Non poteva mancare la dedica di Morgan, profondamente legato al noto critico e storico dell’arte sia in termini d’amicizia che di stima professionale. Non solo un uomo ricco di cultura, ma anche pronto a non scadere mai nei luoghi comuni. Due anime affini, sicuramente controcorrente, quelle di Daverio e Morgan, che il cantante non poteva che sottolineare. Il messaggio di Morgan arriva dritto al cuore e permette di spiegare con chiarezza quanto la morte di Philippe Daverio possa aver lasciato un vuoto incolmabile soprattutto nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo più da vicino: “È morto Philippe Daverio, il professore, l’uomo di lettere e di divulgazione. ... Leggi su caffeinamagazine

