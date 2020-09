San Marino: affari, inchieste e intrighi all’ombra del Monte Titano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel microstato c'è una guerra di potere. Un magistrato che si occupava di tangenti e politici, anche italiani, è stato demansionato. Ma contro di lui ora ci sono due pesantissimi esposti alla procura di Roma, firmati dall'europarlamentare Sandro Gozi e da Catia Tomasetti, presidente della Banca centrale sammarinese. Una vicenda con risvolti da spy story, dove i tir possono essere carichi di miliardi...Un tir con 20 milioni di banconote da 500 euro pronto a partire dalla Svizzera in direzione del Monte Titano, i maneggi di presunti discendenti dello scià di Persia, un banchiere in difficoltà accusato di provare a salvarsi usando i segreti di un importante politico, un magistrato anti tangenti spedito a occuparsi di contravvenzioni stradali e, infine, immancabile sullo sfondo, una loggia massonica. Sembra la sceneggiatura di ... Leggi su panorama

