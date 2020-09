Samsung Galaxy Z Fold 2, che cosa è cambiato rispetto al primo modello (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Foto: Samsung)Samsung Galaxy Z Fold 2 è ufficiale e porta in dote numerose novità a livello di caratteristiche tecniche e design, che cosa cambia rispetto alla prima generazione Galaxy Fold del pieghevole dei coreani? Scendiamo nel dettaglio con il confronto e le differenze. Il design (Foto: Samsung)Partiamo dalle dimensioni che sono di 160,9 x 62,8 x 17,1 mm da piegato e 160,9 x 117,9 x 7,6 mm da aperto per il primo modello contro i 159,2 x 68 x 16,8 mm e 159,2 x 128,2 x 6,9 mm del secondo che si dimostra essere più sottile e corto, ma al contempo più largo per via dei display più grandi che sono infatti di 7,6 pollici (2208 x 1768 pixel e 372 ppi) e 6,2″ ... Leggi su wired

CeotechI : RT @CeotechI: Samsung presenta oggi il suo rivoluzionario dispositivo con display flessibile di nuova generazione: Samsung Galaxy Z Fold2 5… - Mobileblogger2 : Samsung annuncia il Galaxy A42 5G, il più economico 5G - zazoomblog : Samsung Galaxy Z Fold 2 in Italia: quando esce e quanto costa - #Samsung #Galaxy #Italia: #quando - CouponOfferte : #2settembre ???OFFERTA AMAZON??? ?? Samsung Galaxy A21s, Smartphone ?? Prezzo: 159,90 Euro ?? - zazoomblog : Si torna a parlare di Galaxy S20 Fan Edition: uscita ad ottobre da Samsung? - #torna #parlare #Galaxy #Edition: -