Sampdoria | sì di Bonazzoli al rinnovo | i dettagli del contratto

rinnovo Bonazzoli: la Sampdoria ha trovato l'intesa con l'attaccante blucerchiato. I dettagli del contratto La Sampdoria ha raggiunto un accordo con Federico Bonazzoli per il rinnovo del contratto fino al 2025, con adeguamento dello stipendio, dopo l'ottimo finale di stagione disputato con la maglia blucerchiata. Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore arriverà la definitiva fumata bianca. È lui il primo rinforzo dell'estate per il Doria di Claudio Ranieri.

La Sampdoria ha raggiunto un accordo con Federico Bonazzoli per il rinnovo del contratto fino al 2025, con adeguamento dello stipendio, dopo l’ottimo finale di stagione disputato con la maglia ...

