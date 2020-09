Salvini: “Italia Unico Paese Senza Certezze per La Scuola, È Vera Emergenza Nazionale” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuova stoccata del leader leghista verso il governo riguardo la riapertura delle scuole: “Siamo l’Unico Paese europeo che non ha Certezze per studenti, famiglie, presidi ed insegnanti”. Torna a parlare dello scottante tema delle riaperture scolastiche Matteo Salvini, che da settimane ha posto numerose critiche verso il governo lanciando l’allarme e definendola “Emergenza nazionale”. Ad un evento politico a Genova il leader della Lega ha commentato: “L’Emergenza nazionale in questo momento si chiama Scuola: siamo l’Unico Paese europeo che non ha Certezze per studenti, famiglie, presidi e insegnanti. In tutta Europa la Scuola è ... Leggi su youreduaction

