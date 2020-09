Salvini: «Gli unici immigrati che nel Pd conoscono sono quelli che fanno le pulizie nelle loro ville» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si danno appuntamento, i militanti dei centri sociali coccolati dalla sinistra, ogni qualvolta Salvini parla. Una tappa dopo l’altra arrivano, sono pochi, ma danno fastidio, urlano, fischiano e cantano Bella Ciao. Un copione ridicolo che recitano tutti i giorni. E Pd-M5S fanno finta di non vedere e di non sentire, come se fosse una cosa normale. Anche a Genova la stessa storia. In piazza centinaia di persone arrivate per ascoltare il leader della Lega in modo pacifico e ordinato. A margine il solito gruppetto di “compagni” col pugno chiuso. Salvini e i contestatori rossi «Eccoli», ha detto Salvini indicando i contestatori “rossi”. «Non si capisce neanche cosa dicano. Fategli un applauso, non ci sono più i centri sociali di una ... Leggi su secoloditalia

