Salerno, truffa in corso ai danni dell’Associazione di volontariato ‘Il Punto’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In un comunicato stampa l’associazione di volontariato ‘Il Punto’ ha chiesto ai cittadini della Valle dell’Irno di diffidare da persone che si aggirano, non in divisa associativa, e che si spacciano per Volontari della Pubblica Assistenza “Il Punto” Onlus di Baronissi, chiedendo un contributo per scopi umanitari. Si trattano di episodi accertati da giorni nei Comuni di Castel San Giorgio e Mercato San Severino. La medesima Associazione ha già provveduto nel presentare una denuncia formale presso la Stazione del Comando dei Carabinieri di Baronissi. Si precisa inoltre che ad oggi non è in corso nessuna raccolta fondi, per scopi umanitari o/e di beneficenza. L'articolo Salerno, truffa in ... Leggi su anteprima24

Baronissi: chiedono soldi per scopi umanitari, ma è una truffa

“In questi giorni si aggirano per le abitazioni persone che si spacciano per Volontari della Pubblica Assistenza “Il Punto” Onlus di Baronissi, chiedendo un contributo per scopi umanitari. Episodi son ...

