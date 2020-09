Russia-Serbia (giovedì, ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 2 settembre 2020) Primo turno nella Nations League B e nel gruppo 3 la Russia di Cherchesov affronta la Serbia. La Sbornaja riparte dal secondo posto dell’ultima edizione e da un gruppo consolidato, che viene dall’ottimo piazzamento nel mondiale casalingo del 2018. Assenti eccellenti per infortunio il giocatore del Monaco Golovin e il neoatalantino Aleksey Miranchuk. Gli Orlovi di mister Tumbakovic vengono dalla promozione dalla Nations … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Russia - Serbia è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 3 settembre alle ore 20:45 allo stadio VTB Arena di Moscow. Arbitro di Russia - Serbia sarà Will ...Si apre la panoramica sui pronostici di Nations League: la competizione ideata dalla UEFA per snellire e sfoltire le amichevoli internazionali giunge alla sua seconda edizione e inizia giovedì 3 sette ...