Rovereto, perdita nello stabilimento farmaceutico Sandoz: rischio chimico (Di mercoledì 2 settembre 2020) Grave episodio in uno stabilimento farmaceutico della Sandoz: una perdita potrebbe provocare un allarme chimico in Trentino, a Rovereto Preoccupazione in Trentino, precisamente a Rovereto, dove sono avvenute alcune perdite all’interno dello stabilimento farmaceutico della Sandoz. A mettere paura sarebbe una grande nube di fumo grigio e giallo che si è alzata in cielo, nella quale si sarebbe verificata l’immissione di sostanze nell’atmosfera. Le sostanze presenti all’interno della nuvola di fumo sarebbero potassio e clavulanato. Paura dunque di un allarme chimico dunque nella città del Trentino, dove la protezione civile per ora consiglia di restare in casa mentre ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Trentino, allarme chimico a Rovereto: perdita dallo stabilimento farmaceutico Sandoz - IIrimea : Allarme chimico in Trentino: perdita di sostanze gassose a Rovereto, popolazione invitata a restare in casa - EmanueleP77 : RT @SteenMcJones: Allarme perdita chimica dallo stabilimento farmaceutico Sandoz di Rovereto in provincia di Trento. La Protezione civile c… - FinoGinofino : RT @SteenMcJones: Allarme perdita chimica dallo stabilimento farmaceutico Sandoz di Rovereto in provincia di Trento. La Protezione civile c… -