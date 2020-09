Rovereto, allarme chimico: sostanza gassosa dispersa nell’aria (Di mercoledì 2 settembre 2020) Preoccupanti le notizie che arrivano da Rovereto, comune nella provincia autonoma di Trento in Trentino Alto Adige. Secondo quanto filtrato da Ansa si trovano al momento impegnate diverse squadre speciali dei Vigili del Fuoco nella zona dopo la segnalazione arrivata da uno stabilimento industriale locale che avrebbe denunciato la fuoriuscita di sostante gazzose potenzialmente nocive per la salute cui al momento non si hanno maggiori informazioni. allarme chimico: sostanza gassosa da uno stabilimento chimico Al momento l’allarme è stato lanciato dalle autorità in via del tutto precauzionale in quanto non è ancora al momento possibile stabilire la gravità dell’accaduto. La notizia arriva da Rovereto ed ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Rovereto allarme Allarme per fuoriuscita sostanze gassose a Rovereto: la Provincia consiglia di stare a casa Trentino Allarme chimico in Trentino, Protezione civile: restate a casa

