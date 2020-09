Romero Atalanta, vicina la chiusura dell’affare: si tratta la formula con la Juve (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Atalanta è vicina a Cristian Romero: si tratta la formula con la Juve per il difensore bianconero. Le ultime L’Atalanta è vicina a chiudere l’affare Cristian Romero. Dopo la cessione di Castagne al Leicester e l’arrivo di Karsdorp, gli orobici stanno accelerando nelle ultime ore per il difensore di proprietà della Juve. Come riporta Sky Sport la valutazione del giocatore si aggira fra i 20 e i 25 milioni di euro, i due club stanno ragionando sulla formula: potrebbe trattarsi di un prestito oneroso di un anno con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni oppure di un prestito ... Leggi su calcionews24

