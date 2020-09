Roma, Smalling si avvicina. Dallo United può arrivare anche Fred (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra le priorità per il mercato della Roma c’è l’acquisto di Chris Smalling, pilastro della retroguardia di Fonseca nella passata stagione, rientrato al Manchester United alla scadenza del prestito. Dopo il braccio di ferro delle scorse settimane, il club inglese ha abbassato le pretese e la Roma è pronta a sfruttare lo spiraglio che si … L'articolo Roma, Smalling si avvicina. Dallo United può arrivare anche Fred Leggi su dailynews24

