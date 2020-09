Roma, si traveste da medico e tenta di rapinare 2 farmacie: arrestato 52enne (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un camice bianco troppo sporco per essere credibile: questo l’improbabile travestimento usato da un 52enne Romano per tentare di rapinare una farmacia ed una sanitaria. Il primo tentativo V.A., queste le iniziali dell’uomo, lo ha fatto in una farmacia alla Garbatella: il titolare, che per contingentare gli ingressi tiene la porta chiusa e fa entrare lui ogni singolo cliente, non ha aperto a quel “collega” con il volto coperto da una mascherina chirurgica, da dei grossi occhiali da sole e da un cappello. Inutile il tentativo di V.A. di mostrare un coltello a serramanico. Dopo alcuni secondi il rapinatore si è allontanato e le sue descrizioni sono state immediatamente diramate alle pattuglie della Polizia di Stato. I primi poliziotti a rintracciare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

