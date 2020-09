Roma, Salvini tappezza la città con maxi cartelloni per le elezioni comunali del 2021. Ma il nome del candidato ancora non c’è (Di mercoledì 2 settembre 2020) La data delle le elezioni comunali 2021 è ancora sconosciuta così come il nome della maggior parte dei candidati. Nonostante questo, la partita politica di Matteo Salvini a Roma è già cominciata. I maxi manifesti con la faccia del leader del Carroccio stazionano sui muri della città con l’obiettivo di preparare gli elettori alle elezioni della primavera prossima. Il mezzo busto del leader della Lega in completo blu viene raffigurato davanti ai simboli di Roma. Sui cartelloni il Colosseo fa da sfondo a Salvini, così come Piazza Venezia e San Pietro. Quattro i temi scelti. “Roma città più ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : #Salvini: A Roma ci sono 180mila pratiche edilizie ferme in comune da 30 anni. È per questo che si dovrebbe prender… - fanpage : La Lega tappezza Roma di manifesti: senza candidato sindaco Salvini ci mette la faccia - SkyTG24 : Matteo #Salvini è stato contestato mentre teneva un comizio ad Albano Laziale. Le immagini: - TucciTuccio : RT @FabrizioDelpret: A Roma un tassista - italiano - è stato arrestato per aver abusato di due clienti. Sapete mica se anche a ‘sto giro #… - AngekoC : #Salvini senza nessun candidato inizia la campagna elettorale su #Roma. Da vero xenofobo propone la chiusura dei c… -