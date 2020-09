Roma, riaccese le telecamere nei varchi ZTL. Protopapa Area PMI: ‘Soluzione incomprensibile, sarà la morte di molti commercianti’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Riaprite il centro storico di Roma alle auto, gli esercenti sono infuriati: non li mettiamo nelle condizioni di aggravare una situazione già di suo complessa». Sono le parole di Sergio Protoapapa, presidente dell’Area PMI, che in questi giorni ha raccolto le voci dei commercianti del centro storico, tramortiti da quast’ultieriore decisione. «Roma è semi sederta – afferma Protopapa – non capisco come la sindaca Raggi abbia potuto assumere questa posizione quando poteva esserci una proroga fino al termine del 2020. I varchi chiusi saranno un pugno allo stomaco a quei negozianti che credevano che da settembre potevano ripartire le vendite dopo mesi di buio. Invece tornano ad accendersi le telecamere frenando le persone ad entrare al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

