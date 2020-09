Roma, preso il 16enne Mbunya Alemanji: “Sono al settimo cielo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Roma mette a segno un colpo in prospettiva. Il club giallorosso ha acquistato il 16enne Mbunya Alemanji, ex Cambridge, che ha firmato un triennale. “Sto cercando di restare umile – ha detto il calciatore tedesco, che verrà aggregato con l’under 17, ai microfoni della BBC – E’ un trasferimento importante e ora sto cercando di dimostrare il perché sono qui. I miei amici mi hanno chiesto se mi rendo conto di essere alla Roma. Come è andata? Durante il lockdown il mio agente mi ha parlato dell’interesse del club. Ovviamente quando una squadra così grande chiede di te non ci stai molto a pensare. La settimana successiva mi ha contattato di nuovo e mi ha detto che che sarei dovuto andare presto a Roma. Ero al ... Leggi su sportface

