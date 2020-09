Roma, no vax e negazionisti si danno appuntamento, tutti in piazza il 5 settembre: ‘Siamo contro il lockdown, le mascherine e i distanziamenti’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ prevista per sabato 5 settembre 2020 la manifestazione dei no vax e di tutti coloro che nonostante le oltre 35.000 vittime continuano a non credere all’esistenza del Coronavirus. Sono cittadini italiani che si ribellano al lockdown, all’uso delle mascherine, ai distanziamenti sociali. E tutto questo avverrà, stando a quanto dicono, al grido di ‘Italia Libera’. Manifestazione a Roma: ‘Italia Libera per i nostri figli’ Il gruppo si incontrerà a Roma, alla Bocca della Verità, alle ore 16. Su Facebook è stato creato addirittura un gruppo “ITALIA LIBERA 5 settembre tutti A Roma” ed è questa la spiegazione che viene data alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

