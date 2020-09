Roma, la capotreno gli chiede di indossare la mascherina, passeggero tenta di violentarla (Di mercoledì 2 settembre 2020) passeggero tenta di violentare la capotreno che gli chiede di indossare la mascherina passeggero tenta di violentare la capotreno che gli aveva appena chiesto di indossare la mascherina nel rispetto delle normative anti-Coronavirus: è quanto avvenuto a Roma lo scorso 31 agosto. Secondo quanto ricostruito, la vicenda si è svolta alla stazione Tiburtina, intorno alle 14. Dopo essere scesa dal vagone del treno proveniente da Tivoli, la capotreno è stata inseguita da un passeggero, il 24enne nigeriano Kelvin Imoesala, che evidentemente aveva notato la donna già a bordo del convoglio. Quando il ragazzo ha raggiunto la donna, la ... Leggi su tpi

CuccioloHD : RT @avatar1dory: Roma, prova a violentare la capotreno che lo pregava di mettersi la mascherina. Ma ci credete se vi dico che si tratta di… - EdiMommi : RT @avatar1dory: Roma, prova a violentare la capotreno che lo pregava di mettersi la mascherina. Ma ci credete se vi dico che si tratta di… - avatar1dory : Roma, prova a violentare la capotreno che lo pregava di mettersi la mascherina. Ma ci credete se vi dico che si tr… - ILOVEPACALCIO : Episodio shock a #Roma: la capotreno lo invita ad indossare la mascherina. Nigeriano tenta di violentarla - CorriereCitta : Roma. La capotreno gli chiede di mettere la mascherina, lui cerca di violentarla: arrestato 24enne nigeriano -

K.I. 24enne della Nigeria ha tentato di violentare una capotreno. L’episodio è accaduto presso la stazione Tiburtina di Roma. Il tutto è avvenuto in pochi minuti. A bordo vi erano altri passeggeri. La ...Gli ha chiesto di indossare la mascherina in treno, ma lui ha pensato bene di reagire con violenza. E non con offese, calci e pugni come è spesso, purtroppo, accaduto in situazioni analoghe. Questa vo ...