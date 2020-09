Roma, i Precari Manifestano Davanti Montecitorio (Di mercoledì 2 settembre 2020) A Roma i docenti Precari Manifestano Davanti Montecitorio e chiedono la regolarizzazione del loro lavoro. “Chiediamo un tavolo di confronto con il governo o con il ministero, non possiamo continuare così, la scuola non può continuare cosi” afferma un Precario al microfono. I Precari, giunti da tutta Italia, espongono anche le perplessità sull’utilità dei concorsi, con tempi troppo lunghi e metodi di valutazione poco validi. Leggi su youreduaction

SkyTG24 : #Roma, protesta dei precari della scuola davanti Montecitorio. VIDEO - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, protesta dei precari della scuola davanti Montecitorio. VIDEO - medicojunghiano : RT @collettiva_news: #scuola #precari #2settembre Doppia manifestazione a Roma promossa da una rete di associazioni che rappresentano un mo… - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: #Roma, protesta dei precari della scuola davanti Montecitorio. VIDEO - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Roma, protesta dei precari della scuola davanti Montecitorio. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Precari

Il mondo della scuola è in agitazione. Troppe incertezze, troppe lentezze e per i precari non resta che scendere in piazza e manifestare il loro disappunto. I primi a partire sono quelli dell'Associaz ...Diversi gli slogan e gli striscioni esposti dai manifestanti, alcuni diretti, come “Assunzioni subito, stop al precariato”, altri più ironici: “Banchi di nebbia, docenti molto mossi, rovesci su studen ...