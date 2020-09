Roma, Fonseca: “Calendario? Inizio complicato, dobbiamo pensare gara per gara” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, intervistato da Sky Sport, ha commentato il calendario della Serie A 2020/2021, che proporrà un Inizio non troppo semplice per i giallorossi, impegnati prima nella trasferta di Verona e poi in casa contro la Juventus: “Abbiamo un Inizio difficile contro il Verona, contro di loro e’ sempre difficile. Poi giocheremo in casa con la Juventus. Un Inizio complicato. Come dico sempre dobbiamo pensare di gara in gara”. Leggi su sportface

