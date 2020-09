Roma, faceva fare spesa “gratis” all’amico: denunciato il cassiere di un supermercato (Di mercoledì 2 settembre 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario, a seguito di una denuncia sporta dal responsabile della sicurezza di un supermercato di via Trionfale, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un cassiere 54enne ed un avventore di 64 anni. I fatti I due sono stati identificati a seguito della visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Nelle immagini si nota che il cassiere infedele ha omesso intenzionalmente di far pagare alcuni prodotti, i più costosi, portati in cassa dal cliente “amico”, consegnandoli successivamente a quest’ultimo al termine delle operazioni di pagamento. Roma, faceva fare spesa “gratis” all’amico: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

