Roma, degrado record negli asili nido: aree verdi senza manutenzione, allarme di sindacati e genitori: 'Troppe scuole non sanificate' (Di mercoledì 2 settembre 2020) I giardini sono rimasti quelli di marzo , negli asili di Roma. Nulla a che vedere, ovviamente, con quelli molto più suggestivi cantati da Lucio Battisti . Qui si tratta di arbusti, rami secchi ed erba ... Leggi su leggo

CorridoniLuis : - luisaregimenti : Ecco i risultati della scellerata gestione Raggi e M5s: quanto degrado a Roma! Bisogna cambiare al più presto, i ro… - giannettimarco : RT @leggoit: Roma, degrado record negli asili nido: aree verdi senza manutenzione, allarme di sindacati e genitori: 'Troppe scuole non sani… - MauroBeltramo : RT @leggoit: Roma, degrado record negli asili nido: aree verdi senza manutenzione, allarme di sindacati e genitori: 'Troppe scuole non sani… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, degrado record negli asili nido: aree verdi senza manutenzione, allarme di sindacati e genitori: 'Troppe scuole non sani… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma degrado Roma, tombe alla luce del sole: ultimo sfregio al Verano Il Messaggero Il verde a Roma, ville e parchi sotto inchiesta. "Troppi rifiuti"

Cestini stracolmi. Immondizia di ogni tipo a terra, sui prati, tra i cespugli. Così, già dallo scorso fine settimana, si presentano ai romani le ville e i giardini della capitale. La passeggiata nel d ...

Avamposto San Basilio, una notte con i carabinieri tra le piazze romane dello spaccio

Qui il narcotraffico è strutturato come un’azienda, in modo capillare: ci sono i pusher, le vedette su bici e moto, i galoppini e la manovalanza che porta da mangiare ROMA. A San Basilio, a Roma, non ...

