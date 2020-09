Roma, coppia ruba in un negozio e nasconde i prodotti nello zaino: poi il giovane ladro sferra un pugno all’addetto alla sicurezza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella giornata di ieri, sono state arrestate due persone per rapina impropria. I fatti A finire in manette sono stati una coppia di conviventi Romani, lui di 20 anni e lei di 24, entrambi già con precedenti. I due, dopo aver oltrepassato le barriere delle casse di un esercizio commerciale di Piazza Santa Maria Maggiore, sono stati sorpresi dal personale addetto alla sicurezza del negozio con vari prodotti occultati nello zaino. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, il 20enne ha sferrato un pugno all’addetto alla sicurezza, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, coppia ruba in un negozio e nasconde i prodotti nello zaino: poi il giovane ladro sferra un pugno all’addetto… - lucianolambe : @PagineRomaniste Totti e Sabatini la strana coppia un giorno parla Sabatini il giorno dopo Totti . Sembrano in camp… - Frra_Roma : RT @perchetendenza: 'Ustica': Perché @LaStampa racconta che è approdata sull'isola una coppia di terrapiattisti, partiti dal Veneto in Sici… - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: Covid. Chiuso a Testaccio locale per scambi di coppia. Più che assembramenti, ammucchiate. #COVIDIOTS #coviddi #Roma #s… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro COLLABORATORI DOMESTICI: CERCASI COPPIA DOMESTICI REFERENZIATA CON ESPERIENZA. OFFRESI TRATTAMENTO D… -