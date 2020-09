Roma, convocata per il 17 settembre l’Assemblea degli obbligazionisti (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Roma, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, ha diramato un comunicato per quanto riguarda la parte finanziaria del club in vista del passaggio di proprietà. Il club nella nota chiede “la rinuncia al diritto di chiedere il riacquisto delle obbligazioni”. E’ stata convocata per il 17 settembre l’Assemblea degli obbligazionisti. Foto: Roma logo twitter L'articolo Roma, convocata per il 17 settembre l’Assemblea degli obbligazionisti proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

