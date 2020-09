Roma chiede agli obbligazionisti la rinuncia al rimborso del bond (Di mercoledì 2 settembre 2020) bond Roma rimborso – Novità importanti legate al bond della Roma, per le quali il club ha diramato un comunicato ufficiale. Con il cambio di controllo è scattata la possibilità per gli obbligazionisti di chiedere l’immediato rimborso del bond, per questo la nuova proprietà giallorossa ha convocato in assemblea i bondholder per chiedere di rinunciare … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

NicolaPorro : Potevano pensare alla #scuola da marzo ma sono arrivati a parlarne adesso e ora vige il caos più totale. #DiMaio ch… - fanpage : Fratelli d'Italia respinge la candidatura di Christian D'Adamo che si autoproclama razzista, xenofobo, omofobo e fa… - finallyE_ : RT @CalcioFinanza: Cambio di proprietà, la #Roma chiede agli obbligazionisti la rinuncia al rimborso del bond: convocata un'assemblea https… - MarzioCpi : - LuigiBevilacq17 : RT @NicoSchira: Mercato caldo per i centrocampisti. #Napoli alza il pressing per Jordan #Veretout (prima scelta di Giuntoli e Gattuso) anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma chiede La Roma vuole giocare in difesa. Fonseca chiede tre ricambi Il Messaggero Roma, nigeriano tenta di stuprare la capotreno che gli intima di mettere la mascherina: arrestato e condannato

Finisce in galera un nigeriano per aver abusato di una capotreno: alla stazione Tiburtina, a Roma, l'uomo si è rifiutato di indossare la mascherina, così come chiesto dalla donna, per poi scagliarsi c ...

Coronavirus: appello scienziati, 'stop a doppio tampone, ecco le 3 ragioni'

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Stop al doppio tampone negativo. Dagli scienziati autori di 'Pillole di Ottimismo' un appello alle principali cariche istituzionali italiane, al ministro della Salute ...

Finisce in galera un nigeriano per aver abusato di una capotreno: alla stazione Tiburtina, a Roma, l'uomo si è rifiutato di indossare la mascherina, così come chiesto dalla donna, per poi scagliarsi c ...Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Stop al doppio tampone negativo. Dagli scienziati autori di 'Pillole di Ottimismo' un appello alle principali cariche istituzionali italiane, al ministro della Salute ...