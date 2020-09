Roma, arrestato tassista per stupro: ha abusato di due clienti (Di mercoledì 2 settembre 2020) A Roma è stato arrestato un tassista con l’accusa di violenza sessuale su due clienti. La sindaca Raggi si è esposta per rimuovergli la licenza. Un tassista è stato arrestato a Roma per due episodi avvenuti ad aprile 2017 e a gennaio scorso nei confronti di due clienti, una giovane statunitense e una italiana. I … Leggi su viagginews

