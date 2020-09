Roland Garros 2020: l’entry list delle qualificazioni maschili, tanti italiani presenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’entry list delle qualificazioni maschili del Roland Garros 2020. Sono uscite quest’oggi le liste per il tabellone principale e le qualificazioni maschili. tanti ovviamente gli italiani presenti. Nel tabellone di qualificazione, al momento, sono iscritti ben nove azzurri: Marco Cecchinato, Paolo Lorenzi, Federico Gaio, Thomas Fabbiano, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Roberto Marcora, Gian Marco Moroni e Matteo Viola. Jaume Munar 105 105 Pedro Martinez 106 106 Kamil Majchrzak 107 107 Marco Cecchinato ITA 108 108 Damir Dzumhur 109 109 Pedro Sousa 110 110 Denis Kudla 111 111 Taro Daniel 112 112 Thiago Seyboth Wild 113 113 Evgeny Donskoy 114 ... Leggi su sportface

Il calvario di Andy Murray era diventato un film, «Resurfacing». Quasi due ore, ancora disponibili su Prime Video, in cui si vede Murray giocare, fermarsi, operarsi, ma soprattutto piangere. Lacrime v ...

Internazionali Fvg Cordenons, grande esordio per il pordenonese Bonadio

Non partirò favorito e dovrò esprimere il mio miglior tennis per rendere la vita dura a un avversario che ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros due stagioni fa. Esordio sul velluto per ...

