Rocco Casalino e Josè tornano insieme dopo lo scandalo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rocco Casalino non ha lasciato il fidanzato Josè Carlos Alvarez Aguila e la loro storia è ancora ben salda a giudicare dalle foto che ritraggono la coppia abbracciata su una spiaggia del Salento. “Ci siamo lasciati” aveva detto ma evidentemente non è così. Il portavoce del premier Conte aveva preso le distanze dal suo fidanzato dopo l’accusa che era stata mossa a Josè di riciclaggio: troppo grave ilArticolo completo: Rocco Casalino e Josè tornano insieme dopo lo scandalo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Rocco Casalino e l’ex fidanzato cubano, José Alvarez, sono tornati insieme? I due sarebbero stati pizzicati in vacanza in Salento e poi a bordo di un aereo, dove non si sarebbero risparmiati baci ed e ...Rocco Casalino sarebbe ancora fidanzato con Josè Carlos Alvarez Aguila. Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha immortalato l’attuale portavoce del premier Conte e il compagno cub ...