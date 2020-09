Roberta Morise ritrova l’amore (con il cantante): chi è il nuovo fidanzato (Di mercoledì 2 settembre 2020) In pieno lockdown Roberta Morise era balzata agli onori delle cronache per un presunto flirt con Eros Ramazzotto. Dopo un lungo periodo di gossip a riguardo, Eros Ramazzotti aveva fatto chiarezza parlando di una semplice amicizia. “In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio – aveva fatto sapere a “Chi” la Morise – Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”. “In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell’idea che se ... Leggi su caffeinamagazine

