Riverdale, Lili Reinhart abbattuta: “Il ritorno sul set? Come una prigioniera” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lili Reinhart si confessa in una nuova intervista sulla rivista Nylon, ammettendo di sentirsi Come una prigioniera sul set di Riverdale. L’attrice torna a Vancouver, in Canada, per completare gli ultimi tre episodi della quarta stagione della seria tv. Come lei stessa racconta, si sono fermati durante la puntata del ballo di fine anno e … L'articolo Riverdale, Lili Reinhart abbattuta: “Il ritorno sul set? Come una prigioniera” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

“È bello avere di nuovo una routine di lavoro, spero che questa cosa del Covid non ci tolga la gioia di girare” queste sono le recenti parole di Lili Reinhart che nella serie televisiva statunitense R ...

3Lili Reinhart in un’intervista dice che forse potrebbe aver chiuso con i ruoli da teenager e le sue parole fanno preoccupare i fan Una delle ultime interviste di Lili Reinhart ha creato il panico tra ...

