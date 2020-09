Ritorno a scuola, Burioni: "A nessuno frega che si voti nelle aule" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sul Ritorno a scuola ai tempi del Covid si è scatenata una inconcludente canea politica secondo il virologo Roberto Burioni. Quello a cui stiamo assistendo, spiega l’esperto, è una "polemica che oramai assomiglia molto a una lotta nel fango a scopi politici". scuola, Sileri: 'Ora la sorveglianza è la fase più importante' "Studente trovato positivo va subito isolato". Ma "da scienziato" Burioni si permette di dire "una cosa" alla politica. E cioè che non si dovrebbe votare nelle scuole il prossimo 20 e 21 settembre, per referendum, regionali e comunali.Su Medical Facts Burioni scrive: "Il 14 settembre si aprono le scuole e il 20 settembre si vota, con il solito allestimento dei ... Leggi su blogo

