Ritiro Napoli; crioterapia nei bidoni della spazzatura per i partenopei, la foto è virale (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'Aquila - La foto divenuta virale, nelle ultime ore sui social, ritrae alcuni giocatori del Napoli mentre effettuano una seduta di crioterapia immersi con gli arti inferiori e con il corpo nei bidoni della raccolta differenziata, messi a disposizione dal Cogesa, dopo opportuna sanificazione. Uno scatto rubato durante il Ritiro a Castel Di Sangro degli azzurri che ha scatenato l'ironia tagliente dei social, soprattutto da parte dei tifosi avversari dei partenopei. Sembrerebbe che alla base della scelta dei preparatori atletici del Napoli di utilizzare i bidoni dell'immondizia del Cogesa, ci sia la loro praticità: i calciatori riescono a immergersi fino a sopra la vita. Inoltre i ... Leggi su abruzzo24ore.tv

