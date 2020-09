Rissa sull’aliscafo: Sal Da Vinci aggredito per difendere Fatima Trotta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Disavventura per Sal Da Vinci, che questa mattina è rimasto coinvolto in una Rissa sull’aliscafo da Procida a Napoli: ferito il figlio Questa mattina, 2 settembre, il cantante Sal Da Vinci è stato vittima di un aggressione sul traghetto Procida-Napoli. La Rissa che ha coinvolto Sal Da Vinci, è scaturita con un passeggero a causa di un bagaglio sistemato male. Il cantante è stato colpito più volte così come il figlio, intervenuto per difenderlo, e Fatima Trotta. Proprio la presentatrice avrebbe scatenato l’ira del passeggero che vedendosi spostati i bagagli avrebbe inveito in maniera volgare verso la donna. L’attore originario di New York è a quel punto intervenuto in difesa della donna, ricevendo di ... Leggi su bloglive

