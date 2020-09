Rissa in aliscafo, Sal Da Vinci aggredito e minacciato per difendere Fatima Trotta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sal Da Vinci ha difeso Fatima Trotta e la corista del musical da uomo che aveva inveito contro le due donne per futili motivi. Questo il motivo alla base del violento litigio avvenuto a bordo di un aliscafo diretto da Procida a Napoli. Rissa in aliscafo, Sal Da Vinci aggredito e minacciato per difendere Fatima … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

rep_napoli : Procida, rissa in aliscafo: pugno al volto a Sal Da Vinci [di PASQUALE RAICALDO] [aggiornamento delle 11:22] - cronaca_news : Procida, rissa in aliscafo: pugno al volto a Sal Da Vinci - Noovyis : (Pugni e schiaffi: rissa sull’aliscafo Procida-Napoli. Coinvolto Sal Da Vinci: “Contusione alla mandibola e allo st… - FQMagazineit : Pugni e schiaffi: rissa sull’aliscafo Procida-Napoli. Coinvolto Sal Da Vinci: “Contusione alla mandibola e allo ste… - ObiettivoN : Rissa per un bagaglio sull’aliscafo Procida Napoli tra Sal Da Vinci e un altro passeggero: arrivano i carabinieri e… -