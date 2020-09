Riprendono le udienze del Papa, temperatura e distanziamento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Misurazione della temperatura all'ingresso, distanziamento e capienza dimezzata: dopo mesi di stop, Riprendono le udienze del mercoledì di Papa Francesco nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico Vaticano. Il Papa, senza mascherina, ha proseguito il suo ciclo di catechesi, poi ha salutato brevemente alcuni sposi. Infine, non è mancato un appello di Bergoglio per la difficile situazione che sta vivendo il Libano."Domando ai politici e ai leader religiosi di impegnarsi con sincerità e trasparenza nell'opera di ricostruzione, lasciando cadere gli interessi di parte e guardando al bene comune e al futuro della nazione". Infine il Papa ha invitato tutti a vivere una giornata universale di preghiera e digiuno proprio per il Libano, venerdì ... Leggi su ilfogliettone

