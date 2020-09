Riparte la Serie A 2020/21, oggi ci saranno i sorteggi relativi al nuovo campionato di calcio (Di mercoledì 2 settembre 2020) oggi, mercoledì 2 settembre, si terrà il sorteggio del calendario di Serie A 2020-21. L’inizio della nuova stagione è fissato per il weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre, a distanza di poco più di un mese dall’ultima giornata del campionato scorso. Le uniche due squadre a mancare all’appello per il primo turno saranno Inter e Atalanta, dopo il tour de force europeo che le ha viste impegnate rispettivamente in Europa League e Champions. Scopriamo ora dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A 2021 in diretta TV e streaming, oltre alle nuove regole che influenzeranno il sorteggio stesso. sorteggio calendario Serie A 2020-21 in ... Leggi su tutto.tv

