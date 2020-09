Rinnovo Dybala: continua la fase di stallo. Il punto della situazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rinnovo Dybala: continua la fase di stallo tra la Juve e l’entourage della Joya per il prolungamento di contratto Come scrive La Gazzetta dello Sport Paulo Dybala ieri è tornato a correre al JTC della Continassa: il suo unico obiettivo in questo momento è quello di essere a disposizione della Juve per l’inizio del campionato. Pirlo ha fatto capire di contare su di lui, l’argentino è stato anche tranquillizzato da un colloquio avuto con Tudor. Dall’altra parte prosegue lo stallo per il Rinnovo del suo contratto. Dopo l’ultima offerta da 11 milioni a stagione, non lontana dalle pretese ... Leggi su calcionews24

