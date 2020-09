Rihanna: “Amo ancora Chris Brown e lo amerò per sempre” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rihanna è tornata a parlare di Chris Brown, il suo famoso ex fidanzato. Una storia d’amore intensa e passionale, finita nel 2009 dopo che il rapper ha maltrattato la sua collega alla vigilia dei Grammy Awards. Per quell’aggressione Brown è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata e 180 giorni di lavoro in una … L'articolo Rihanna: “Amo ancora Chris Brown e lo amerò per sempre” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

dearnajwa : @najwahvgme Ti prego non farmi partire con il ritornello di rihanna ed Eminem (che amo alla follia) ?? - fabeudelrio : @brogueirinho_ @farofaconceito amo essa da rihanna - itsbobbyrich : @anittxgreat Rihanna amo - Barbra98966759 : @samguaja Te amo - Rihanna #lutapataxo - gigipantin : Rihanna te amo -

