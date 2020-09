Rievocazione storica Longobarda, 16-17-18 ottobre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Associazione storica “Invicti Lupi” è orgogliosa di annunciare l’ottava edizione della Rievocazione storica “ROMANS LANGOBARDORUM”, che prenderà vita a Romans d’Isonzo nelle giornate del 16-17-18 ottobre 2020. Il tema dell’edizione 2020 sarà “Autari: guerre, popoli, religioni” e sarà incentrato sul regno di Autari, periodo nel quale vi fu la vera nascita dellamonarchia Longobarda attraverso guerre, scontri e mescolamenti di popoli diversi, contrasti religiosi e molto altro. L’ottava edizione della Rievocazione tornerà a prendere vita nell’area dei laghi Fipsas di Romans d’Isonzo, il luogo più caratteristico per ... Leggi su udine20

Il Medioevo vola on line. E trasforma “Perugia 1416“ in una rievocazione virtuale che in questo week-end, da venerdì a domenica, andrà in scena sui canali social, con una formula del tutto rimodulata ...Dal 4 settembre la “piazza” di Castelfranco Emilia sarà di nuovo protagonista con la sua eccellenza: il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, con la 39° edizione della sagra. Il tema della s ...