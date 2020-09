Rientri dalle vacanze, ecco le regole anti-Covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nell'estate della pandemia l'attenzione resta alta non solo per proteggersi dal rischio di contagio ma anche per districarsi nella giungla di misure adottate da governo e regioni per i Rientri dalle vacanze. Le regole, non sempre di facile accesso, vengono aggiornate di continuo a seconda dell'andamento dell'epidemia, le regioni spesso si muovono in ordine sparso e si registrano protocolli diversi addirittura anche tra le singole asl di una stessa città.I cittadini lamentano una diffusa confusione, difficoltà per seguire le indicazioni e non è raro che nel mese delle ferie in molti abbiano deciso di rinunciare a viaggiare per non rischiare l'isolamento al ritorno. Grande incertezza anche su tampone e test sierologico, fare uno o l'altro o entrambi? Non per tutti infatti è chiaro che il ... Leggi su ilfogliettone

Anche nei comuni del nolano la situazione Covid-19 continua a far parlare di sé soprattutto dopo i rientri dalle vacanze all’estero o in Sardegna. Nessun allarmismo, ma massima attenzione e rispetto d ...

Autocertificazione necessaria per lascuola a partire dal 14 settembre? Vediamo chi la deve fare e perché. A partire dal 14 settembre, giorno probabile di inizio del nuovo anno scolastico, per entrare ...

