Riavviati gli scavi della Villa Augustea a Somma Vesuviana: un 76 enne guida il team di archeologi giapponesi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un team di archeologi giapponesi, coordinati dal professore onorario dell’Università di Tokyo Masanori Aoyagi e coadiuvati da archeologi napoletani, riprenderà gli scavi al sito archeologico della Villa Augustea a Somma Vesuviana, esplorando un lato mai scavato finora. Il 76 enne archeologo giapponese, appassionato di storia romana ed ex studente alla Sapienza a Roma, ha avviato i primi scavi nell’area nel 2002. L’obiettivo di questa nuova missione è quello di rinvenire nuovi reperti che possano contribuire a fare chiarezza sulla vita nel dopo eruzione di Pompei e a fornire al territorio una nuova chiave per raccontarsi e ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Riavviati gli Caerano, riavviati gli interventi di pulizia delle caditoie. Spadetto: "Puntiamo a risistemarle entro settembre" Qdpnews Università: cantieri aperti a Sassari, appalti per 37mln

(ANSA) - SASSARI, 02 SET - Dall'eterna incompiuta del polo Bionaturalistico di Piandanna, al completamento del polo Umanistico di via Roma, fino alla ristrutturazione del complesso di piazza Universit ...

Roma, Battaglia: ancora chiusi servizi VII Municipio

Roma, 1 set. (askanews) - "Servizi erogati dagli sportelli demografici e Ufficio Relazioni con il Pubblico chiusi dal lockdown e non ancora riavviati presso la sede di via di Fortifiocca a Villa Lazza ...

(ANSA) - SASSARI, 02 SET - Dall'eterna incompiuta del polo Bionaturalistico di Piandanna, al completamento del polo Umanistico di via Roma, fino alla ristrutturazione del complesso di piazza Universit ...Roma, 1 set. (askanews) - "Servizi erogati dagli sportelli demografici e Ufficio Relazioni con il Pubblico chiusi dal lockdown e non ancora riavviati presso la sede di via di Fortifiocca a Villa Lazza ...