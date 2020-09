Riapertura Scuole, Troppi Docenti Presentano il Certificato Medico (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’inizio dell’anno scolastico si avvicina ma i contagi tornano ad aumentare. C’è molta preoccupazione tra i Docenti. SkyTg24 segnala un aumento progressivo di positivi al Covid-19. Questo ha destato il timore di molti insegnanti, che stanno presentando il Certificato Medico. Nella scuola la percentuale di over 55 è del 40-45% e gli ultra 62 enni sono 171 mila. In merito è intervenuto il segretario della Uil Scuola, Turi: “C’è un certo timore sul ritorno a scuola ma è motivato dall’incertezza delle comunicazioni: mascherina sì o no, fragili si o no: tutto questo accentua le preoccupazioni di chi si sente minacciato dal punto di vista della salute“. Leggi su youreduaction

virginiaraggi : Questa mattina sono stata insieme al Ministro per l’Istruzione @AzzolinaLucia nell’Istituto comprensivo “Via Anagni… - carlaruocco1 : Sono stata, insieme al Ministro per l’Istruzione, #Azzolina, alla sindaca #Raggi e alla vice sindaca della Città Me… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e il ministro #Azzolina non ha spiegato ancora le modalità… - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Riapertura delle scuole, Toti dice no alla richiesta dei medici di posticipare - xblunotte : RT @ReEurode: In vista della riapertura delle scuole, la situazione è sotto controllo. È superfluo dire sotto il controllo di chi. -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuole E quindi, quanto si rischia davvero con la riapertura delle scuole? Wired.it Mascherine a scuola: cosa si è deciso in Italia e in Europa

Ritorno a scuola, cosa è stato deciso in Italia sulla mascherina? A pronunciarsi sull'uso delle mascherine a scuola è stato il Comitato Tecnico Scientifico il cui parere è determinante per le linee gu ...

Coronavirus/ Speranza: a settembre riaprono tutte le scuole e in sicurezza

"Il quadro epidemiologico europeo si è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha aperto il suo interve ...

Ritorno a scuola, cosa è stato deciso in Italia sulla mascherina? A pronunciarsi sull'uso delle mascherine a scuola è stato il Comitato Tecnico Scientifico il cui parere è determinante per le linee gu ..."Il quadro epidemiologico europeo si è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha aperto il suo interve ...