Riapertura degli stadi: nessuno scambio di battute tra Gattuso e il ministro dell'Ambiente

Non c'è stata nessuna richiesta da parte dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso a Sergio Costa, ministro dell'Ambiente. A smentirlo categoricamente è stato lo stesso Ministero dell'Ambiente, che in una nota ha fatto chiarezza in merito alla presunta chiacchierata tra i due in quel di Castel di Sangro, dove i partenopei sono in ritiro ed il politico in visita, circa il tema della Riapertura degli stadi ed il conseguente coinvolgimento del ministro della Salute Roberto Speranza.

