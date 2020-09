Restaurati tre pavimenti musivi al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il prossimo venerdì 4 settembre alle ore 17.30 verranno presentati al pubblico tre mosaici pavimentali esposti nelle gallerie lapidarie del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, totalmente rinnovati a conclusione di un intervento di restauro realizzato grazie al contributo della Fondazione Friuli. L’intervento si inserisce nell’ampio programma di rinnovamento degli spazi museali e dei reperti della collezione museale ed è stato affidato alla società Arecon – Arte Restauro Conservazione di Campoformido dalla Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, che ha potuto avvalersi di un cofinanziamento erogato dalla Fondazione Friuli in occasione dell’edizione 2019 dell’annuale Bando di Restauro. I mosaici, rinvenuti nel corso del Novecento negli scavi di due ... Leggi su udine20

