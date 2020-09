Resident Evil diventa serie TV su Netflix (Di mercoledì 2 settembre 2020) Resident Evil sbarcherà su Netflix con una serie TV inedita dedicata alle figlie di Wesker. ‘Resident Evil‘ non conosce confini, e come ogni buon franchising non poteva certo passare in sordina tanto presto. Dopo il videogame da cui tutto ha avuto inizio e la serie di film con Milla Jovovich, adesso è il turno di una serie TV che andrà in onda su Netflix. La celebre piattaforma di streaming non è certo nuova agli adattamenti. Il più emblematico è forse stato quello di ‘Death Note’. E ancora adesso le aspettative per la versione Netflix di ‘Avatar, l’ultimo dominatore dell’aria’ sono alte. I fan della serie ... Leggi su nonsolo.tv

